Фотограф попросила 1,1 млн рублей у театра «На Литейном» за свои фото

Фотограф попросила 1,1 млн рублей у театра &#171;На Литейном&#187; за свои фото
Фото: pixabay.com

Куйбышевский районный суд рассмотрел заявление фотографа Дарьи Пичугиной к ГБУК Ленобласти «Драматический театр «На Литейном».

Фотограф требовала взыскания вознаграждений за массив работ, используемый театром в течение девяти лет её работы там. За это время Дарья провела 237 съемок, на которых были создано 42 927 фотографий. За появление этих работ в холле тетра и на его медиаресурсах, полиграфии, спектаклях, истец намеревалась получить 1 млн 185 тысяч рублей.

Однако в ходе заседания Дарья не смогла обосновать авторские права на представленные произведения и представить доказательства их использования в полном объеме, что позволило бы ей получить деньги сверх заработной платы. Представитель театра также подчеркнула, что театр использовал далеко не все из 43 тысяч снимков. Выслушав стороны, суд отказал фотографу в получении авторской выплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военный суд Петербурга приговорил к 700 тысячам рублей штрафа подполковника-преподавателя ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» за 26 взяток.

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