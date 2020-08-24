Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей

Следственные органы Следственного комитета России по Северной столице расследуют факт надругательства в отношении 11-летней девочки.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего петербуржца, подозреваемого в совершении этого преступления. Согласно материалам дела, в полицию за помощью обратилась жительница города на Неве, которая заявила, что брат её сожителя надругался над её дочерью 11 лет.

Следователи при сотрудничестве с полицейскими задержали подозреваемого. Стражи порядк установили, что с 22 по 23 августа мужчина, находясь в квартире одного из домов по Боровой улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении школьницы. Решается вопрос об аресте возможного злоумышленника и предъявлении обвинений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Саратова, убийца 9-летней девочки, получил пожизненный срок.