Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей

Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: spb.sledcom.ru

Следственные органы Следственного комитета России по Северной столице расследуют факт надругательства в отношении 11-летней девочки.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего петербуржца, подозреваемого в совершении этого преступления. Согласно материалам дела, в полицию за помощью обратилась жительница города на Неве, которая заявила, что брат её сожителя надругался над её дочерью 11 лет.

Следователи при сотрудничестве с полицейскими задержали подозреваемого. Стражи порядк установили, что с 22 по 23 августа мужчина, находясь в квартире одного из домов по Боровой улице, совершил иные действия сексуального характера в отношении школьницы. Решается вопрос об аресте возможного злоумышленника и предъявлении обвинений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Саратова, убийца 9-летней девочки, получил пожизненный срок.

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Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над 11-летней школьницей
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