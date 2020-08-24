Житель Саратова, убивший 9-летнюю девочку, пожизненно сел в тюрьму

Резонансное убийство 9-летней саратовской школьницы в октябре прошлого года взволновало всю страну. Убийцу быстро разыскали, но пожизненное наказание преступник получил только сейчас.

Девочка утром 9 октября вышла из дома, направляясь в школу, и больше не выходила на связь. Спустя двое суток её нашли мертвой в гаражном кооперативе, подозреваемого Михаила Туватина задержали в тот же день. Сам злоумышленник объяснил, что присвоил «ничейный» гараж, но проходившая мимо школьница поинтересовалась, принадлежит ли Михаилу этот объект. Мужчина испугался, что гаражом владеет семья девочки и задушил её, затащив в помещение.

В июне 2020 года следствие, однако, установило, что перед убийством Туватин изнасиловал школьницу. Суд над извергом проходил в закрытом режиме. Семья погибшей требовала пожизненного наказания, и правосудие встало на их сторону — 24 августа приговор огласили, Туватин весь остаток дней проведет в тюрьме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге очевидцы заявляют об убийстве человека на Удельной.