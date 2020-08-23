Очевидцы: на Удельной убили человека в подъезде

Пока что официальные данные не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока что официальные данные не поступали. Фото: https://vk.com/spb_today

На место уже прибыли спецслужбы. Пока что подробности не разглашаются.

На Удельной произошло страшное преступление сегодня вечером, 23 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В одном из домов в Выборгском районе случилось убийство – человека лишили жизни в одном из подъездов. На место тут же прибыли спецслужбы, пока что никакой другой информации не разглашается. Судя по видео, которое попало в сеть, во дворе дома работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

«Может он сам умер! Откуда такая уверенность, что убили!?»,

— возмущаются пользователи.

Пока что официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе мальчик отравился этанолом. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.