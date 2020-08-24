В Петербурге женщина избила кондуктора троллейбуса из-за нежелания оплачивать проезд

Проехать «зайцем» у уроженки Ростовской области не вышло, поэтому при требовании оплатить проезд, она пустила в ход руки и ногу.

О происшествии стало известно сегодня, 24 августа. Правоохранительные органы задержали разбушевавшуюся пассажирку троллейбуса в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

Согласно данным правоохранителей, жительница Ростовской области отказала кондуктору в оплате проезда, после чего начала оскорблять его. Обидеть мужчину только словом женщина не захотела, поэтому начала бить кондуктора ногой и руками. Водитель, увидя неладное в салоне, нажал тревожную кнопку. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали агрессивную пассажирку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца года Петербург получит более 100 новых троллейбусов.