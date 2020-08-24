В Ленобласти мужчина убил знакомого ради автомобиля

Подозреваемый мог наехать на владельца машины, а затем скрыться с места преступления.

В Приозерском районе Ленобласти сегодня, 24 августа, произошло убийство мужчины из-за корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, двое мужчин выпивали в автомобили, когда один из них захотел завладеть транспортным средством. Он, недолго думая, задушил приятеля, а затем проехался по его телу. Мужчина, получивший серьезные травмы, скончался на месте, пока преступник катался за рулем его машины.

Уже спустя пару часов гражданина задержали сотрудники ДПС. В отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за подозрений в убийстве, совершенного из корыстных побуждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге юриста обвиняют в убийстве жены на глазах у детей. Мужчина нанес жертве около полусотни ударов ножом, а затем травмировал и себя тоже, но остался жив.