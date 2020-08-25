В Ленобласти ликвидируют мусорный полигон на территории поселка Янино

Проблемы с утилизацией мусора в Янино-1 широко освещались различными СМИ. Стоп-кадр видео СК РФ по ЛО

Проблемы с утилизацией мусора в Янино-1 широко освещались различными СМИ. Стоп-кадр видео СК РФ по ЛО

Для начала нужно собрать все необходимый документы, после чего весь мусор утилизируют.

В Ленинградской области решили бороться с мусором, который хранится на территории петербургского завода МПБО-2 у поселка Янино-1. Об этом сообщили в правительстве региона. С отходами разберутся как только руководство предприятия предоставит необходимый пакет документов. Таким образом, просьбы местных жителей будут услышаны.

Отмечается, что скопление мусора произошло из-за отсутствия площадки для балласта и компоста. Такую ситуацию было допускать нельзя, поэтому власти настроены на быстрое решение проблемы.

«Нам предстоит процесс рекультивации территории, которая пострадала от деятельности завода. Но для начала мы должны быть уверены, что ситуация не повторится»,

– подчеркнул Михаил Ильин, пишет Online47.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мусорный полигон МПБО-2 в Янино перестал принимать мусор. Пока что непонятно, какова его дальнейшая судьба и как быть с тоннами мусора, хранящемся