На Новоселов иномарка «присела» задней частью на «нос» легковушке

На Новоселов иномарка &#171;присела&#187; задней частью на &#171;нос&#187; легковушке
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин умудрилась «присесть» на нос другой».

Авария случилась поздним вечером понедельника, 24 августа, недалеко от дома №31 на улице Новоселов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как одна из машин буквально залезла на «нос» второй после аварии. По словам свидетелей дорожного инцидента, перед столкновением Mitsubishi Lancer «сильно вилял».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» образовался «паровозик» из машин.

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