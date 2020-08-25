На трассе «Кола» образовался «паровозик» из машин

На трассе &#171;Кола&#187; образовался &#171;паровозик&#187; из машин
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На трассе «Кола» произошло массовое ДТП. Очевидцы поделились кадрами с места аварии.

Дорожный инцидент случился вечером понедельника, 24 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что транспортные средства столкнулись в крайнем левом ряду. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Движение на момент съемки было затруднено, водителям приходилось объезжать участников аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» водитель влетел в дорожников, все находящиеся в машине погибли. На месте образовалась крупная пробка.

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"Кола" авария дтп


 

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