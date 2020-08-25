Средняя зарплата в Ленобласти стала выше на 2,5%

За минувший год в Ленинградской области выросли показатели средней официальной заработной платы. По сравнению с первым полугодием 2019 года, зарплаты стали выше на 2,5%.

Об этом в понедельник, 24 августа, информирует пресс-служба областного правительства и губернатора региона. Согласно данным Петростата, средняя зарплата на территории Ленобласти теперь составляет 47 198 рублей. При этом пресс-релиз уточняет, что реальная зарплата, как и реальные расходы, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, остаются на прошлогоднем уровне.

Отметим, что Ленобласть, как и Петербург, находятся лидерах по размеру оплаты труда после Москвы и Московской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медицинские работники в Северной столице, согласно сервису HeadHunter, получают на 12 тысяч меньше своих московских коллег.