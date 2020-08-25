Петербуржцы получат скидку на проезд в метро до конца года

Петербуржцы получат скидку на проезд в метро до конца года
Метро работает в докарантинном режиме. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице до конца текущего года в метрополитене держатели карты «Мир» получат скидку.

Так, стоимость разового проезда в горподземке при оплате указанной картой любого банка обойдется дешевле на 14 рублей. По Единой карте петербуржца проезд будет дешевле на 19 рублей.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, к сегодняшнему дню почти половина оплат по банковским картам на турникетах метро города проходит с помощью бесконтактных карт «Мир». Кроме того, за первую половину текущего года в городе на Неве провели более 78 млн межбанковских операций по данным картам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт вестибюля станции метро «Дунайская» завершится к середине сентября. Подрядная служба проведет работы по устранению протечек и установит панели облицовки потолка в вестибюле.

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