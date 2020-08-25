Счетная палата нашла проблемы в начислении пенсии россиянам

Счетная палата нашла проблемы в начислении пенсии россиянам
Актуализацией сведений начинают заниматься слишком поздно, ввиду чего к тому моменту родственники уже получают деньги покойного. Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что с 2017 по 2019 годы более 100 миллионов рублей были выплачены «мертвым душам».

То есть, сто миллионов рублей пенсионных выплат получили умершие россияне, родственники которых не озаботились соответствующей документацией. Причем вернуть эти деньги представляется возможным только в судебном порядке, либо если семья покойного добровольно отдаст их ПФР.

Корень этой путаницы связан с изменениями в 2018 году, когда часть информации о смертях поступала в ПФР из органов ЗАГС, а затем их стали передавать электронно. Кроме того, в 30% случаев сведения о кончине поступают значительно позже непосредственной даты смерти. Нередко встречается несовпадение фамилий в ЗАГС и ПФР, из-за чего также продолжают начислять пенсию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как россияне могут получать сверхвысокую пенсию.

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