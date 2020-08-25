Хулиганы, задымившие Невский проспект, выступали против акции «Кормимголубей»

Один из фигурантов дела проходит как непосредственный преступник, еще двое - как свидетели. Фото: pixabay.com

Один из фигурантов дела проходит как непосредственный преступник, еще двое - как свидетели. Фото: pixabay.com

В субботу, 22 августа, возле «Гостиного двора» трое неизвестных бросили на тротуар дымовую гранату, которая покрыла черным дымом значительную площадь, включая проезжую часть.

В это время на «Гостинке» проводилась несанкционированная протестная акция «Кормимголубей» в поддержку политических событий в Белоруссии. Нарушителей общественного порядка задержали через день, 24 августа. Источник gazeta.spb.ru в правоохранительных органах объясняет, что мужчины (22, 26 и 32 лет, двое последних — братья) выступали против митингующих и таким образом выражали несогласие с их акцией.

Злоумышленников, тем не менее, накажут за явное неуважение к обществу и пренебрежение правилами поведения в социуме ради противопоставления себя оному. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольный фанат на матче «Зенит» — ЦСКА был оштрафован за файер.