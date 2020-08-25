Суд привлек «Френдс Арену» к ответственности за проведение детского мероприятия

Суд привлек «Френдс Арену» к ответственности за проведение детского мероприятия
Представитель «Френдс Арена» вину не признал. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге Приморский районный суд привлек к административной ответственности компанию за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа. Проверка проводилась в офисе ООО «Френдс Арена», расположенном в доме №68 по Парашютной улице. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, общество допустило проведение спортмероприятия по мини-футболу среди детей в возрасте от 6-8 лет.

Напомним, при ведении режима повышенной готовности или ЧС, проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий запрещено.

Представитель «Френдс Арена» вину не признал. Суд назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка через суд потребует обеспечить своего сына лекарством стоимостью в 1 миллион долларов.

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