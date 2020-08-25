Качество шоколада Lindt в России отличается от европейского: УФАС открыла уголовное дело

ФАС России возбудила уголовное дело в отношении ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. В шоколаде, продаваемом под брендом Lindt в России и Европе, нашли качественные различия.

Как сообщили в пресс-службе ФАС России, в декабре прошлого года ФАС выдала компании предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В своей рекламе компания Lindt акцентировала внимание на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукциию.

Как считают в ведомстве, такие утверждения, которые можно найти на упаковках шоколада, формируют у потребителя впечатление, что произведенный в России товар не отличается от шоколада, реализующегося в странах Западной Европы.

Срок исполнения предупреждения был продлен до 31 июля 2020 года, однако оно так и не было исполнено.

«Когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства», — заявил замглава ФАС России Андрей Кашеваров.

Он добавил, что это может привести к получению компанией необоснованной выгоды, что негативно сказывается на конкуренции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС выдало предупреждение ГУП «Ритуальные услуги» из-за нарушения закона о конкуренции.