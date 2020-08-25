До конца августа вузы Петербурга смогут выбрать формат обучения

До конца августа вузы Петербурга смогут выбрать формат обучения
Фото: Baltphoto

В течение оставшейся недели петербургские высшие учебные заведения должны выбрать формат обучения в первом семестре: или смешанный, или только очный.

Об этом во вторник, 25 августа, уведомил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор «Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна» Алексей Демидов в ходе пресс-конференции, пишет «Интерфакс». Демидов подчеркнул, что творческие вузы будут проводить обучение исключительно очно.

Кроме того, эксперт добавил, что дистанционная форма занятий по некоторым предметам в вузах не творческой направленности позволит поддерживать высокое качество учебного процесса. Напомним, вузы Северной столицы уже зачислили 80% абитуриентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские школы также ждут изменения в формате обучения с 1 сентября.

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