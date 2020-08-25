Спрыгнувшего с моста Александра Невского мужчину ищут спасатели

Петербургские спасатели организовали поиски мужчины, который спрыгнул в Неву с моста Александра Невского. Это произошло во вторник, 25 августа.

Личность мужчины, который по неизвестным причинам спрыгнул в реку с моста в Красногвардейском районе города, пока не установлена. По данным телеканала «ЛенТВ24», мужчина спрыгнул с моста примерно в пять часов вечера. Как сообщают свидетели произошедшего, он вынырнул обратно, но потом снова ушел на глубину.

На кадрах видео с места происшествия, которое опубликовал телеканал, видно, что мужчина сначала перелез через ограждение и просидел на нем несколько секунд, после он упал в воду.

Сейчас его поисками занимаются спасательные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец едва не утонул, пытаясь переплыть Неву.