Пьяный петербуржец едва не утонул, пытаясь переплыть Неву

Полицейские вытащили из воды пьяного утопающего, который хотел переплыть Неву, чтобы похвастаться перед друзьями.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. Все произошло на Перепивший мужчина, явно переоценив свои силы, бросился в воду. Однако уже отплыв на приличное расстояние от берега он понял, что его сносит течение.

Крики о помощи горе-пловца услышали сотрудники транспортной полиции, которые по счастливому обстоятельству находились неподалеку от места событий, возле Литейного моста.

Петербуржца вытаскивали из воды с помощью спасательного круга и веревки. На борту патрульного катера ему оказали необходимую помощь.

После правоохранители установили личность местного храбреца — им оказался 26-летний петербуржец. Он рассказал, что изрядно выпив с друзьями он похвастался, что запросто переплывет Неву. Однако что-то пошло не так.

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