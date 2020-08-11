В Металлострое мужчина с травматом прострелил себе руку, а после пошел стрелять во двор

На мужчину из Колпинского района Петербурга составили административный протокол за стрельбу в подъезде и во дворе жилого дома.

Об этом сообщили в главном управлении МВД по городу и области. Вечером в воскресенье, 9 августа, очевидцы сообщили в полицию о стрельбе у дома №23/1 по улице Садовой.

На месте стражи порядка установили, что стрельбу устроил 31-летний мужчина. Находясь в своей парадной он выстрелил себе в кисть правой руки из травматического пистолета. После он вышел из подъезда, отошел на 15 метров и выстрелил в воздух.

Никто не пострадал. На стрелка составили административный протокол о стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах.

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