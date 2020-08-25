Петербургские поликлиники сделают бережливыми до конца года

Петербургские поликлиники сделают бережливыми до конца года
Все поликлиники перейдут на работу в новом формате. Фото:Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Почти 200 учреждений по оказанию медицинской помощи станут бережливыми в 2020 году. Такие планы перед собой поставили в городском правительстве.

Ожидается, что изменения в работе поликлиник станут возможными благодаря внедрению бережливых производственных инструментов. Согласно планам, детские и взрослые учреждения станут больше ориентированы на комфортное пребывание своих пациентов за счет экономии их времени, изменений в логистике и других улучшений. Всего в городе работает 191 организация по оказанию амбулаторной помощи. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы все их пациенты станут получать большее удовлетворение от качества оказанных услуг. Об этом сообщила руководитель отдела организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Северной столицы Лариса Соловьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что новый формат работы учреждений начали внедрять с 2017 года. Тогда бережливыми стали две медицинские организации. К 2018 году их количество увеличилось до 24, а в 2019 году — 110.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проверил ход строительства поликлиники в Приморском районе.

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комитет по здравоохранению новый формат работы поликлиники


 

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