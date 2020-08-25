Президента Чехии госпитализировали из-за травмы

Президента Чехии госпитализировали из-за травмы
Президент Чехии Милош Земан и президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Глава Чешской республики Милош Земан попал в больницу из-за травмирования руки.

Земан отправился в медицинское учреждение во вторник, 25 августа, в вечернее время. Известно, что он поранил руку настолько, что ему потребуется хирургическое вмешательство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек в микроблоге Twitter.

Чешский лидер в настоящее время пребывает в военном госпитале в Праге, где ожидает операции на руке. Его жизнь находится вне опасности. Земан общается со своими близкими и коллегами. Все запланированные дела будут перенесены на другие даты, когда произойдет восстановление Земана.

Отметим, что президенту Чехии уже 75 лет. Продолжительное время он испытывает проблемы с ногами. Не исключено, что нынешняя травма могла быть получена в результате падения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чешский президент предложил открыть страну через год из-за COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация милош земан травма чехия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президента Чехии госпитализировали из-за травмы
Оппозиция Белоруссии намерена вести диалог с Лукашенко
В России зарегистрирована вакцина от коронавируса в виде порошка
ДТП на пересечении Крыленко и Большевиков: в пострадавшем автомобиле были дети
Стало известно, кто мог пользоваться машиной Ефремова, помимо него самого
В Сосново мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком
Петербургский врач дала рекомендации переболевшим COVID-19
Лионель Месси объявил о желании покинуть «Барселону»