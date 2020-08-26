Популярный Youtube-блогер скончался в возрасте 19 лет

Известный интернет-деятель Лендон Клиффорд, автор канала на Youtube Cam&Fam ушел из жизни в 19 лет.

Печальную новость фанатам творчества блогера рассказала его жена в личном Instagram-аккаунте. Известно, что Клиффорд перед гибелью 6 дней находился в коме.

После смерти часть органов умершего пойдет на трасплантацию. Супруга Клиффорда отметила, что потеряв свою жизнь, он спасет жизни других.

Напомним, пара прославилась на Youtube, снимая свои будни молодых родителей. Первый ребенок у них появился, когда им обоим было всего по 16 лет. В мае 2020 года на свет появился еще один малыш. Влоги юных мамы и папы полюбились пользователям видеохостинга. На их канал подписано свыше 1,3 миллиона человек.

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