Петербургский ведущий и режиссер Борис Гершт умер в 83 года

Известный театральный и телевизионный режиссер, сценарист и поэт Борис Гершт ушел из жизни на 84-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили городские власти.

В Смольном отметили, что кончина Бориса Гершта стала тяжелой утратой для петербургской культуры. Вся его творческая деятельность была прочно связана с городом на Неве. Многие из работ режиссера, включая постановки, передачи и стихотворения, были посвящены Петербургу.

Гершт был соавтором пенси «Дождь на Неве», которую исполнил певец Эдуард Хиль. Также он на протяжение долгих лет работал на ленинградском телевидении, а после перешел на Пятый канал.

Кроме того, режиссер некоторое время преподавал в Российском государственном университете сценических искусств.