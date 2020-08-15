Петербургский ведущий и режиссер Борис Гершт умер в 83 года

Петербургский ведущий и режиссер Борис Гершт умер в 83 года
В Петербурге скончался режиссер Борис Гершт. Фото: vk.com/id88650751

Известный театральный и телевизионный режиссер, сценарист и поэт Борис Гершт ушел из жизни на 84-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили городские власти.

В Смольном отметили, что кончина Бориса Гершта стала тяжелой утратой для петербургской культуры. Вся его творческая деятельность была прочно связана с городом на Неве. Многие из работ режиссера, включая постановки, передачи и стихотворения, были посвящены Петербургу.

Гершт был соавтором пенси «Дождь на Неве», которую исполнил певец Эдуард Хиль. Также он на протяжение долгих лет работал на ленинградском телевидении, а после перешел на Пятый канал.

Кроме того, режиссер некоторое время преподавал в Российском государственном университете сценических искусств.

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