«Банковские мошенники» списали со счета пожилого петербуржца более миллиона

&#171;Банковские мошенники&#187; списали со счета пожилого петербуржца более миллиона
Со счета пенсионера списали крупную сумму денег. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе Петербурга «банковские мошенники» списали со счета пенсионера более миллиона рублей.

Инцидент произошел во вторник, 25 августа. В отдел полиции обратился 93-летний мужчина, проживающий в городе Ломоносов. Он рассказал, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником службы безопасности ПАО «ВТБ» и убедил пенсионера сообщить данные своей банковской карты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мошенник звонил с разных номеров. Со счета жителя списали 1 332 000 рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения неизвестный поджег «Форд Фокус».

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