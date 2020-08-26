В Петербурге мошенники продали пенсионерке лекарства за 64 тысячи рублей

В Петербурге мошенники продали пенсионерке лекарства за 64 тысячи рублей
Пенсионерка приобрела дорогостоящие лекарства. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга пожилая жительница отдала за лекарства более 60 тыс. рублей.

Инцидент произошел во вторник, 25 августа. В отдел полиции обратилась 84-летняя женщина, проживающая в доме №20 на Бульваре Красных Зорь. Она рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок от неизвестного, который предложил пенсионерке приобрести лекарства для лечения гипертонии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к заявительнице прибыл курьер, которому она передала 64 500 рублей в обмен на таблетки. Позже пенсионерка решила, что приобрела препараты по завышенной цене.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» списали со счета пожилого петербуржца более миллиона.

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