В Петербурге подешевели съемные комнаты на фоне роста в других городах России

Аналитики обратили внимание на уменьшение ставки аренды комнат в Петербурге. При этом в других городах России сумма растет.

Эксперты проанализировали цены на комнаты в 70 российских городах. В среднем по стране ставки выросли на 1,5% до 6,7 тыс. рублей в месяц. Наибольший прирост зафиксирован в Барнауле, Пензе, Волгограде и Мурманске.

Согласно данным федерального портала «Мир квартир», в Петербурге аренда комнат подешевела на 4,6%, в Москве и Подмосковье – на 6,5%.

Рост ставок с начала текущего года зафиксировали в 39 городах РФ, из них рост более 5% отмечен в 15 городах. В среднем ставки выросли на 1,5 процента, до 6,7 тысячи рублей в месяц. Лидером по этому показателю оказался Севастополь – рост на 24,1 процента, до 9,8 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время карантина на ресторанных улицах Петербурга закрылось каждое десятое кафе. Владельцы этих точек либо не смогли зарабатывать достаточно в формате доставки, либо были вынуждены отказаться от помещений, не найдя компромисса с арендодателем.