С 1 сентября родители могут записать школьников в «продленку»

Группы продленного дня будут созданы для учеников начальных классах во всех школах города. Фото: unsplash

Группы продленного дня будут созданы для учеников начальных классах во всех школах города. Фото: unsplash

1 сентября в Петербурге, как и по всей России, начнется новый учебный год. Школы вернуться к обычной работе, а уроки будут проходить в традиционном формате. Кроме того, родители смогут записать ребенка в группы продленного дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В сообщении говорится, что группы «продленки» должны вернуться в школы, чтобы дети оставались под присмотром. Однако, как отмечают власти, организация их пребывания в школах должна быть такой, чтобы риск заражения был минимален.

Чтобы избежать смешивания классов, в каждой группе будут ученики только из одного класса. Из занятия будут проходить в закрепленных за их классами кабинетах. Школы будут формировать группы «продленки» по заявлениям родителей. Такие группы будут созданы для учеников начальных классах во всех школах города, а в отдельных школах сформируют группы и для учеников 5-6 классов.

Стоит отметить, что «продленка» работает на бесплатной основе — все услуги по присмотру и уходу за школьниками оплачиваются за счет городского бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор не будет ограничивать количество школьников в классах.