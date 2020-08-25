Роспотребнадзор не будет ограничивать количество школьников в классах

Роспотребнадзор не будет ограничивать количество школьников в классах
Дети вернутся в школы 1 сентября. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В российских школах снова разрешат обучаться в одном классе более 25 школьникам одновременно.

В ранее опубликованных правилах, актуальных для образовательных учреждений в период эпидемии коронавируса, Роспотребнадзор убрал пункт об ограничении количества человек в классах.

Об этом стало известно во вторник, 25 августа, во время встречи министра просвещения России Сергея Кравцова и главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Миронов подчеркнул, что требование Роспотребнадзора по количеству учащихся в классе оказалось невозможно реализовать, о чем неоднократно говорили и педагоги образовательных учреждений. Об этом сообщают РИА-новости.

Кравцов в свою очередь отметил, что с ведомством удалось договориться, поэтому ограничение, согласно которому в одном классе может обучаться до 25 человек, было снято. Также, было добавлено, что школы поделят на участки с разными потоками для минимизации возможных контактов среди учащихся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала как будет проходить новый учебный год 2020 в школах Петербурга.

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