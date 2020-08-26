Многодетные семьи в Петербурге получили от города микроавтобусы

Многодетные семьи в Петербурге получили от города микроавтобусы
Многодетным семьям подарили микроавтобусы. Фото: pixabay.com

В Смольном в среду, 26 августа, девяти многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в Петербурге живет более 46 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются почти 150 тысяч маленьких петербуржцев.

За последние 11 лет городские власти подарили пассажирские микроавтобусы 230 семейным парам, которые воспитывают семь и более детей. В этом году был подписан указ о том, что стоимость микроавтобуса для семьи составит не более 1 млн 337 тыс. рублей.

В целом на поддержку семей с детьми в 2020 году из городского бюджета планируют выделить 21,3 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге помогут беременным многодетным женщинам.

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