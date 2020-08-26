Бастующие работники «Метроподземстроя» разошлись по домам

Рабочим ООО «Метроподземстрой» пообещали выплатить задержанную зарплату после того, как они устроили забастовку в шахте №841. Это произошло в среду, 26 августа.

Гендиректор ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин заявил на встрече с бастующими, что работникам выплатят заработную плату в ближайшее время.

Он объяснил, что задержка по выплате зарплаты «носит технический характер». По его словам, зарплата поступит на счета субподрядной организации после проверки службы судебных приставов. Ситуацию контролирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«Днем бригада ООО «Метроподземстрой» завершила смену и разошлась по домам», — добавили в пресс-службе КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского «Метростроя» объявили забастовку и не выходят из шахты.