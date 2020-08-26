Российскую вакцину от коронавируса хотят купить 27 стран

Среди них много стран СНГ, но не только.

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» заинтересованы сразу 27 стран. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости. Так, препарат готовы приобрести Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и некоторые другие государства. Первой вакцину получит Белоруссия – об этом уже договорились Путин и Лукашенко.

«Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования,»

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичам предлагают принять участие в тестировании вакцины от коронавируса. Количество участников ограничено – максимум 40 тысяч человек.