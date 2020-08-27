Омские врачи заявили, что 44 часа спасали Навальному жизнь

Сотрудники омской больницы, в которую попал из-за резкого ухудшения самочувствия оппозиционер Алексей Навальный, рассказали о его спасении.

В среду, 26 августа, представители медицинского сообщества Омска опубликовали открытое письмо, в котором ответили на обвинения в сокрытии правды о состоянии политического деятеля Алексея Навального.

Врачи отметили, что без их помощи оппозиционер попросту мог погибнуть. В стационаре были проведены все необходимые мероприятия, которые позволили стабилизировать состояние пострадавшего. Скорая оперативно прибыла в аэропорт Омска спустя 16 минут после сигнала, поданного экипажем экстренно севшего самолета. Через 17 минут после выноса Навального на носилках из воздушного судна, он был доставлен в медицинское учреждение, где специалисты 44 часа спасали его жизнь. Об этом сообщают РИА-новости.

В своем обращении медики сетуют на то, что их «пытаются очернить» из-за якобы неверного диагноза, которые они поставили пациенту. Специалисты заявили, что «политический» диагноз, на который намекают сторонники блогера не имеет под собой должных оснований.

В письме также было отмечено, что сомневающиеся в профессионализме омских врачей люди, которые считают, что диагноз поставлен неверно, не могут утверждать ничего точно, так как не видели результатов исследований анализов Навального собственными глазами, из-за чего не могут в полной мере понять, что на самом деле произошло со здоровьем оппозиционера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный выживет, но уйдет из политики.