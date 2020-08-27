Компания «Северсталь» объявила о запуске нового бизнеса в Петербурге

Компания начала развитие нового направление в Петербурге. Фото: pixabay.com

Компания начала развитие нового направление в Петербурге. Фото: pixabay.com

Компания «Северсталь» пробует себя в новом виде коммерческой деятельности в Северной столице — производстве стеллажных конструкций.

В среду, 26 августа, стало известно, что компания «Северсталь», входящая в холдинг «Севергрупп» организовала первую поставку товара в рамках договоренности с петербургским заказчиком — распределительным центром «Ленты». Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что сотрудничество оказалось весьма выгодным для ритейлера. Согласно прописанным в соглашении обязанностям исполнителя, «Северсталь» решила все задачи, связанные с оснащением складов стеллажным конструкциями. Благодаря этому, «Лента» сэкономила на затратах свыше 5%. Вместимость поставленного оборудования составила 63 тысяч паллетомест.

Известно, что услугами компании заинтересовался онлайн-ритейлер «Утконос». Стороны уже заключили соглашение. Помимо этого, «Северсталь» выиграла тендер, согласно которому возьмет на себя обязанности по обеспечению необходимым оборудованием компанию Wildberries.

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