В четверг утром автомобилистов Петербурга встречает загруженность дорог в 3 балла

Сегодня утром жители Северной столицы спокойно добираются на работу, на удивление в городе свободное движение – пробки составляют всего 3 балла.

В четверг, 27 августа, проехать по улицам Петербурга можно без проблем, движение затруднено лишь на нескольких участках. Основные задержки ожидают местных жителей в центре города – стоят набережная Обводного канала в сторону Лиговского проспекта, Арсенальная набережная, улица Комсомола у Финлянского вокзала и Большой проспект Петроградской стороны.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на проспекте Энгельса с трудом двигается Светлановская площадь. А тем, кто едет в город по КАД, стоит быть аккуратнее: участок дороги на 116 километре почти не двигается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев в четверг ждут дожди. Ожидается и похолодание — температура воздуха окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.