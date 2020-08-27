«Мокрое дыхание осени»: петербуржцев в четверг ждут дожди

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Летняя погода покидает Северную столицу, а осень ждет официального вступления в свои права.

В четверг, 27 августа, погода будет зависеть от северной периферии циклонического вихря. Из-за него в городе установится облачность, а также прольются дожди. Ожидается и похолодание — температура воздуха окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В течение дня значения температуры будут колебаться в пределах от +14 до +16 градусов. Об этом сообщил в своем Facebook-профиле ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС», синоптик Михаил Леус.

Ветер восточного и северо-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление возьмет курс на незначительный рост и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.