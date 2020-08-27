Ревнивец отсидит 8 лет за жестокое убийство петербуржца

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, признанного виновными в убийстве.

Преступный инцидент произошел 13 января напротив дома №31 по набережной Лейтенанта Шмидта. По данным следствия, мужчина, используя колюще-режущий предмет, нанес 12 ударов в область расположения жизненно-важных органов потерпевшего. На этом злоумышленник не остановился, он нанес этим же предметом не менее 2 ударов в область верхних конечностей пострадавшего, после чего второй рухнул на землю.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, травмы оказались не совместимы с жизнью, потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник свою вину полностью признал, пояснил, что наносил удары ножом в ходе конфликта, который произошел из-за того, что погибший угрожал его сожительнице.

Теперь мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двум петербурженкам грозит до 11 лет тюрьмы за отвертку в шее мужчины.