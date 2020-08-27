Стало известно, как петербуржцам избежать очередей в метро 1 сентября

Стало известно, как петербуржцам избежать очередей в метро 1 сентября
"Подорожник". Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В пресс-службе метрополитена Петербурга порекомендовали уже сейчас задуматься о покупке проездных билетов и их пополнении. Жителей предупреждают об очередях в День знаний.

В подземке Северной столицы опасаются, что 1 сентября у касс возникнут гигантские столпотворения.

Как сообщили в пресс-службе подземки, студентам и учащимся лицеев также посоветовали заранее оформлять заказ на изготовление «БСК учащегося с фото» в кассах станций или на официальном сайте метро. Срок их изготовления составит до десяти суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы получат скидку на проезд в метро до конца года. Стоимость разового проезда в горподземке при оплате картой «Мир» любого банка обойдется дешевле на 14 рублей. По Единой карте петербуржца проезд будет дешевле на 19 рублей.

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