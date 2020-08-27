В Петербурге осудили мужчин, жестоко избивших до смерти свою знакомую

В Петербурге осудили мужчин, жестоко избивших до смерти свою знакомую
Ранее судимые Курьянов и Мартынов вину полностью признали. Фото: pixabay.com

Кировский районный суд приговорил Станислава Курьянова и Михаила Мартынова к 5,5 годам в колонии особого режима и 2,5 годам в колонии строгого режима соответственно за умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, а также за укрывательство преступления.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, 26 июня 2018 года мужчины находились в квартире одного из домов по проспекту Народного Ополчения, распивая спиртное вместе со своей знакомой. В итоге между женщиной и мужчинами произошел конфликт, который последние вознамерились разрешить кулаками.

Оба набросились на потерпевшую и стали наносить многочисленные удары по голове, после чего Курьянов взял табурет и, положив на живот женщины, наступал на нее. Смерть жертвы наступила вследствие тупой травмы груди, живота и таза, включая разрыв паренхимы и капсулы селезенки, осложнившейся массивной кровопотерей. После содеянного преступники решили спрятать труп, чтобы скрыть следы убийства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ревнивого петербуржца посадили на 8 лет за убийство оппонента.

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