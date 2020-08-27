Затраты предприятий на участие в международных выставках и экспорт товаров возместят из бюджета Петербурга

Разработан показатель, который позволяет городу оценивать эффективность использования субсидий: в течение года предприятия должны осуществить экспортные поставки на сумму в 2 раза превышающую полученные субсидии и отчитаться об этом. Фото: Baltphoto

Разработан показатель, который позволяет городу оценивать эффективность использования субсидий: в течение года предприятия должны осуществить экспортные поставки на сумму в 2 раза превышающую полученные субсидии и отчитаться об этом. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства о порядке предоставления субсидий промышленным предприятиям в 2020 году.

Таким образом, организации, которые попадают в Общероссийский классификатор как обрабатывающее производство, могут возместить затраты на участие в международных выставках и выполнение требований по экспорту товаров и услуг в период с 21 сентября 2018 года по 20 сентября 2020 года.

Траты на участие в экспозициях компенсируются до 50%. Максимальная сумма возмещения при этом составляет 750 тысяч рублей до вычета налогов. А вот затраты на экспорт могут возместить до 100%, но если сумма не больше 3 миллионов рублей после вычета налогов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новостройки в Северной столице за 2,5 года выросли в цене на треть.