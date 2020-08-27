В Ленобласти появился автомат для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок

В Ленобласти появился автомат для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок
Пока в планах у разработчиков системы запустить несколько новых устройств к сентябрю. Фото: ЛенТВ24

В гипермаркете города Всеволожск в Ленинградской области появился первый автомат для сбора пластика и алюминия, который эффективно работает в месте с повышенной проходимостью.

Благодаря современному дизайну, автомат максимально компактный и не мешает ни посетителям, ни сотрудникам гипермаркета. Аппарат принимает алюминиевые банки и пластиковые бутылки, а взамен выдает скидочные купоны, рассказывает телеканал «ЛенТВ24«, поговоривший с генеральным директором компании-разработчика Дмитрием Илюхиным. Полученный бонус, при этом, можно передать благотворительному фонду.

Банки и бутылки затем переработают, из них можно сделать пакеты или даже футболки. Повсеместное появление таких автоматов может снизить объем неперерабатываемого мусора до 40% и, кроме прочего, позволит значительно сэкономить на вывозе и утилизации твердых бытовых отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Петербурга и Ленобласти действуют экологические кемпинги.

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Всеволожский район ленобласть сбор пластика


 

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