СК решил не возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки журналиста Френкеля

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту травмирования журналиста Давида Френкеля на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции.

Известно, что данное решение было подкреплено результатами экспертизы, которые подтвердили, что перелом произошел в результате падения Френкеля с высоты собственного роста. Помимо этого, в качестве аргумента для отказа был приведен факт того, что мужчина уже не первый раз оказывается замешан в неоднозначной конфликтной ситуации, что позволяет счесть его систематическим провокатором.

В ходе разбирательств, журналисту было напомнено о ситуации, произошедшей еще в 2017 году. Тогда Френкель, игнорируя слова сотрудников правоохранительных органов, препятствовал проведению митинга у Исаакиевского собора. В свою очередь корреспондент «Медиазоны» сказал, что помнит о своем присутствии на акции у собора (он фотографировал ее), но не помнит, что это был именно митинг.

Решение следственного комитета адвокаты журналиста намерены обжаловать в Европейском суде по правам человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал журналиста Френкеля за сопротивление полиции.