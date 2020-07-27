Суд оштрафовал журналиста Френкеля за сопротивление полиции

Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к ответственности журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательном участке.

Суд признал его виновным в неповиновении полиции и вмешательстве в осуществление работы избиркома. Теперь журналисту предстоит выплатить штрафы 500 и 2 тыс. рублей.

«Френкель свою вину в совершении административного правонарушения не признал», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Журналисту также вынесено предупреждение по делу о нарушении «режима самоизоляции». На избирательном участке он присутствовал без маски и перчаток.

Напомним, 30 июня журналист Давид Френкель приехал на участок для голосования. Сотрудники полиции, по информации Союза журналистов Петербурга, попытались его выдворить и применили силу. В результате чего Френкель получил перелом руки.

Кремль призвал провести тщательное расследование инцидента. Губернатор Петербурга Александр Беглов действия полицейских оценил как «излишнюю рьяность, одержимость и избыточный энтузиазм».