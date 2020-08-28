Ученые провели эксперимент по «обмену» телами

Ученые провели эксперимент по «обмену» телами
На самовосприятие влияет физическое ощущение тела. Фото: pixabay.com

Шведские специалисты провели исследование в ходе которого создали иллюзию обмена тел для участников-друзей.

Эксперимент удалось воплотить в жизнь с помощью шлемов виртуальной реальности, которые имитировали тело друга в режиме онлайн и от первого лица. То есть, человек на какое-то время будто оказывался не в своем теле. Перед непосредственным проведением опыта, участников расспросили о том, как они оценивают себя и друзей по определенным шкалам. Речь шла об уверенности, общительности и жизнерадостности. Аналогичную оценку участники давали и во время «обмена» телами.

Выяснилось, что после эксперимента добровольцы ощущали себя аналогично описанию, которое они составляли про своего друга. Отразился «обмен» и на память участников — они хуже вспоминали некоторые вещи, касающихся их личности. Об этом сообщает журнал iScience.

Автор эксперимента отметил, что подобная иллюзия способна помогать депрессивным людям, которые зачастую склонны к самобичеванию, имеют проблемы с самооценкой и не могут оценивать себя без принижений своих достоинств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые разработали имплантат для подключения мозга к компьютеру.

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"обмен" телами шведские ученые эксперимент


 

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