Спасатели утром тушили горящий дом во Всеволожске

Пламя охватило частный дом во Всеволожском районе Ленобласти в пятницу, 28 августа.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы от свидетелей в 6:30 утра. Стало известно, что загорелся один из частных домов во Всеволожске.

Спасатели оперативно отправились на ликвидацию пожара. Всего в тушении было задействовано две дежурные смены пожарно-спасательных частей региона. С огнем боролись 8 человек и 2 единицы специальной техники. Установлено, что на здании произошло возгорание обшивки на площади в три квадратных метра. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

Уже спустя 25 минут опасность миновала — пламя удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не приводится. Известно, что на месте проводится дознание для установления точных причин возникновения пожара.

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