Петербург лидирует среди городов России по количеству квартир-студий

На сегодняшний день квартиры-студии являются одной наиболее востребованных позиций на отечественном рынке недвижимости, причем как первичного, так и вторичного жилья.

Так, в течение года, по данным аналитиков Авито Недвижимости, спрос на студии в целом по стране увеличился на 45%. Северная столица среди городов России предлагает наиболее широкий выбор для желающих приобрести студию: на территории Петербурга сосредоточено 20% от всех предложений по покупке студии в стране. Кроме города на Неве, в тройку лидеров вошли Москва (12%) и Краснодар (6%).

Студиями, в основном, интересуются молодые семьи или одинокие люди, для которых это первое, компромиссное жилье. Также востребованность этого типа квартир актуальна для мегаполисов с высокой стоимостью квадратного метра. Поддерживают интерес к студиям и девелоперы, предлагая все больше жилья такого формата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году власти Петербурга не будут повышать стоимость аренды коммерческих помещений.