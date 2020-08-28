Петербург лидирует среди городов России по количеству квартир-студий

Петербург лидирует среди городов России по количеству квартир-студий
Лидерство Северной столицы объясняется значительным количеством вторичного малогабаритного жилья, расположенного в центре города, вкупе с интенсивным строительством жилых объектов в пригороде. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день квартиры-студии являются одной наиболее востребованных позиций на отечественном рынке недвижимости, причем как первичного, так и вторичного жилья.

Так, в течение года, по данным аналитиков Авито Недвижимости, спрос на студии в целом по стране увеличился на 45%. Северная столица среди городов России предлагает наиболее широкий выбор для желающих приобрести студию: на территории Петербурга сосредоточено 20% от всех предложений по покупке студии в стране. Кроме города на Неве, в тройку лидеров вошли Москва (12%) и Краснодар (6%).

Студиями, в основном, интересуются молодые семьи или одинокие люди, для которых это первое, компромиссное жилье. Также востребованность этого типа квартир актуальна для мегаполисов с высокой стоимостью квадратного метра. Поддерживают интерес к студиям и девелоперы, предлагая все больше жилья такого формата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году власти Петербурга не будут повышать стоимость аренды коммерческих помещений.

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Петербург лидирует среди городов России по количеству квартир-студий