Город-спутник Южный обеспечит жильем резидентов первой очереди ИТМО Хайпарка

Город-спутник Южный обеспечит жильем резидентов первой очереди ИТМО Хайпарка
На данный момент проектное бюро БКН Групп заканчивает разработку проекта планировки первой жилой очереди города-спутника Южный в юго-восточной части, примыкающей к территории ИТМО Хайпарка. Фото: УК «СТАРТ Девелопмент»

Строительство жилых домов в городе-спутнике Южный будет синхронизировано с возведением Второго кампуса Университета ИТМО и других объектов ИТМО Хайпарка.

Первые жилые кварталы должны появится в Южном уже в 2023 году, половину из них займут резиденты научно-образовательного и инновационного центра. Этот вопрос обсуждался в рамках Ученого совета ИТМО, который состоялся на территории будущего кампуса. По словам председателя совета директоров УК «СТАРТ Девелопмент», занимающейся строительством недвижимости, в том числе, для резидентов Хайпарка, Захара Смушкина, все подготовительные работы завершены, остается дождаться только начала строительства непосредственно объектов ИТМО, чтобы обеспечить достаточный объем спроса.

В перспективе завершение строительства Хайпарка обеспечит появление 12 тысяч новых рабочих мест. По предположениям гендиректора АО «ИТМО Хайпарк» Андрея Назарова, спрос со стороны сотрудников ИТМО на первом этапе составит от 30 до 40 тысяч «квадратов» жилой площади из запланированных к постройке 60 тысяч кв. м.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о масштабном проекте по созданию кампуса «ИТМО Хайпарк».

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