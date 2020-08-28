В Колпино на два года осудили иностранца, совершившего разбойное нападение

Преступник проведет два года в колонии. Фото: pixabay.com

Преступник проведет два года в колонии. Фото: pixabay.com

Колпинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Вусала Гасаноглы. Мужчину признали виновным в совершении разбойного нападения.

По версии правоохранительных органов, 14 сентября прошлого года обвиняемый находился в автомобиле жертвы и, отказываясь выходить, потребовал, чтобы водитель передал ему деньги. Пострадавший отказался, после чего злоумышленник нанес оппоненту удар по руке ножом, выхватил смартфон и скрылся с места происшествия.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил Гасаноглы к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По состоянию на 28 августа приговор не вступил в законную силу.

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