На месте фабрики «Скороход» появится лофт-квартал

На месте фабрики &#171;Скороход&#187; появится лофт-квартал
Исторические корпуса фабрики на Заставской улице. Фото: Wikipedia

Бывшая обувная фабрика «Скороход», расположенная возле станции метро «Московские ворота» может стать современным пешеходным лофт-кварталом.

Компания «Охта Групп», которой сейчас принадлежит территория, планирует пересмотреть возможности её использования, сообщает пресс-служба. Организация «М. Г. Прайват Реконстракшн» уже разработала концепцию будущего общественного пространства с досуговой зоной площадью в 3,3 гектара. План по реконструкции территории фабрики, к счастью, не подразумевает сноса исторических корпусов.

Отметим, что «Охта Групп» завладела «Скороходом» в прошлом году, при этом предыдущие владельцы предприятия также планировали переделать его в общественно-деловой квартал. Вероятно, на этом пути им встретились неразрешимые трудности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о стремительном росте цен на новостройки в Петербурге.

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