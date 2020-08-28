На месте фабрики «Скороход» появится лофт-квартал

Бывшая обувная фабрика «Скороход», расположенная возле станции метро «Московские ворота» может стать современным пешеходным лофт-кварталом.

Компания «Охта Групп», которой сейчас принадлежит территория, планирует пересмотреть возможности её использования, сообщает пресс-служба. Организация «М. Г. Прайват Реконстракшн» уже разработала концепцию будущего общественного пространства с досуговой зоной площадью в 3,3 гектара. План по реконструкции территории фабрики, к счастью, не подразумевает сноса исторических корпусов.

Отметим, что «Охта Групп» завладела «Скороходом» в прошлом году, при этом предыдущие владельцы предприятия также планировали переделать его в общественно-деловой квартал. Вероятно, на этом пути им встретились неразрешимые трудности.

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