В Ландышевке два часа тушили частный дом

В Ландышевке два часа тушили частный дом
Причины пожара выясняются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь успел охватить 64 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло 20 минут.

В поселке Ландышевка Выборгского района сегодня днем, 28 августа, загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. На место прибыли восемь спасателей, которые обнаружили, что огонь успел распространиться на площади в 64 квадратных метра. На то, чтобы справиться с огнем, ушло не более получаса. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пока что не удалось выяснить, в чем причина инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном сбили пешехода: он скончался на месте. Гражданин во время инцидента находился в зоне регулируемого перехода. Он получил серьезные травмы, в результате которых скончался на месте, так и не получив медицинскую

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