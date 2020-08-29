Том Круз посадил вертолет в центре Лондона в ливень

Том Круз снимается в очередной части фильма «Миссия невыполнима». Голливудский актер, выполняя самостоятельный полет на вертолете, был вынужден приземлиться из-за непогоды.

Съемки проходят в Лондоне, где живет актер. Он мастерски посадил воздушное судно в сильнейший дождь. Все трюки во время съемок звезда выполняет самостоятельно.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, около кабины Круза встретил телохранитель, который проводил его к машине, где ждал водитель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, актер Сергей Мурзин развел Дворцовый мост в День российского кино. Он прошел инструктаж, а также прогулялся по внутренним помещениям моста, куда не каждый может попасть.